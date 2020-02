Ardea – Violento incendio nella palestra “Audax” di via Pratica di Mare. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia, avvertiti dagli operai del panificio a Nuova Florida di Largo Milano.

L’allarme ai pompieri è stato inviato alle ore 04:32 e le prime pattuglie sono arrivate in appena sei minuti, ovvero alle 04,38. Con loro i carabinieri della locale tenenza, coordinati dal comandante Ten. Antonio Calabresi, che hanno dato subito inizio alle indagini per capire le dinamiche dell’incendio.

Foto 3 di 9

















Gli stessi carabinieri aspettano una relazione dei vigili del fuoco che darà una prima idea dell’incendio, se doloso o meno. Dalle testimonianze di coloro che per primi hanno visto il denso e acre fumo nero, e subito dopo il fuoco, sembrerebbe che a bruciare sia stato un condizionatore e in seguito il quadro elettrico, una dinamica che farebbe pensare ad un fortuito ed imprevedibile incidente.

“Triste risveglio per tutti noi dell’AUDAX che durante la notte ha preso fuoco! – si legge sulla pagina Facebook dei titolari – Non è piacevole per niente tutto ciò e avvertiamo la gentile clientela che per ora è tutto sospeso e si prenderanno provvedimenti prima possibile”.

Data l’ora in cui è scoppiato l’incendio non risultano feriti, anche se i danni sono ingenti. L’intera struttura e l’ampio parcheggio è stato posto sotto sequestro dai vigili del fuoco, in attesa degli accertamenti di rito da parte dei carabinieri di Ardea e di Anzio.

(Il Faro online)