La nota di Fratelli d’Italia Ardea sul Coronavirus

Ardea – “Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Ardea si stringe alle comunità italiane – dichiara in una nota Fratelli d’Italia – colpite dal nuovo Coronavirus e soprattutto alle famiglie colpite dai lutti. In una fase di incertezza, di seria preoccupazione ma non certo di psicosi, offriamo la totale collaborazione all’amministrazione comunale di Ardea“.

“Appoggeremo tutte le azioni – conclude FdI – di prevenzione e tutela necessarie a salvaguardare la salute pubblica, chiedendo un tavolo permanente di crisi per aggiornare in tempo reale la cittadinanza ed attuare le direttive del Governo Nazionale“.

(Il Faro online)