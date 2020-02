Nuovo caso sospetto di Coronavirus a Formia, paziente trasferito allo Spallanzani

Formia – Era rientrato da Bergamo, dove, nei giorni scorsi era stato per lavoro, con febbre e tosse. Preoccupato, un uomo di Formia ha deciso, come già successo solo qualche giorno fa (leggi qui), di seguire la procedura e di contattare i numeri utili (1500 numero di emergenza nazionale per il Coronavirus; 112 o 118) e non passare, quindi, dal Pronto soccorso del “Dono Svizzero.”

Ora l’uomo è stato trasferito in ambulanza allo Spallanzani di Roma, dove gli verranno effettuati tutti i test del caso per capire se il contagio è avvenuto o meno.

(Il Faro on line)