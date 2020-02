Nuovo caso sospetto di coronavirus a Ostia: prelevato a casa da ambulanza con biocontenimento

Ostia – Un nuovo caso sospetto di coronavirus si è registrato oggi pomeriggio a Ostia. Un’ambulanza Ares 118 con lo speciale dispositivo di biocontenimento ha prelevato un malato e lo ha trasportato direttamente nel centro specializzato dello Spallanzani.

Il prelevamento del paziente è avvenuto in via dei Promontori. Diversi testimoni riferiscono di aver assistito all’intervento da parte degli operatori con indosso i dispositivi di sicurezza anti-contagio.

Secondo le prime informazioni il malato, che dovrà essere sottoposto al tampone per la ricerca di anticorpi del covid-19, è rientrato da qualche giorno da un viaggio in uno dei comuni del Lodigiano comprese nell’area rossa disposta per fronteggiare l’elevato rischio contagio.

Appena quattro giorni fa si era registrato l’allarme per questo caso, fortunatamente rientrato il giorno dopo che il tampone presso lo Spallanzani era risultato negativo (leggi qui).