Ostia, coronavirus: ospedale da campo nel parcheggio del “Grassi”

Ostia – L’emergenza coronavirus porterà un ospedale da campo della Protezione civile da affiancare all’ospedale “Grassi”. Il presidio verrà allestito con strutture mobili nel parcheggio interno di via Passeroni, già sgomberato dalle auto.

La fonte é discrezionale e attende conferme dalla Asl Roma 3 che agisce d’intesa con la Protezione civile. Il provvedimento sarebbe da mettersi in relazione alla necessità di assicurare un ulteriore filtro sanitario per la valutazione del rischio sui passeggeri in transito al vicino aeroporto di Fiumicino.

Il ruolo dell’ospedale da campo, che verrebbe gestito dalla Croce Rossa per conto della Protezione civile, sarebbe quello di sala triage e zona isolamento per i soggetti a rischio positività in attesa dei risultati dei tamponi.