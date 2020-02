Ostia, Masi: “Presentata interrogazione sulla prevenzione del coronavirus”

Ostia – “Sono molti i cittadini preoccupati per le notizie che giungono da altre parti d’Italia, relative al diffondersi del contagio del coronavirus e per evitare eccessivi allarmismi e un panico diffuso è necessario fornire loro informazioni precise. È importante anche che gli amministratori locali siano messi al corrente di quanto messo in campo dalla Regione Lazio e da Roma Capitale per la prevenzione”, si legge in una nota diffusa da Mariacristina Masi, consigliere di Fratelli d’Italia in X Municipio.

“Roma – continua Masi – è la città più grande d’Italia, in cui ogni giorno arrivano turisti e lavoratori provenienti da tutto il mondo ed è quindi difficilissimo un controllo reale, allo stesso tempo la superficialità con cui si è agito in questi giorni ci ha portato a essere tra i Paesi con più contagi. Dobbiamo quindi tutti prenderci la responsabilità di controllare quanto si stia facendo e soprattutto di non dimenticare che il litorale, per le sue peculiarità e per la vicinanza all’aeroporto ha bisogno di un’attenzione maggiore. Per questo abbiamo interrogato il Presidente del Municipio chiedendo informazioni precise e ricordando che il Municipio deve comunque svolgere un ruolo a difesa dei cittadini“, conclude Masi.

(Il Faro online)