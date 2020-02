Trofeo di Carnevale 2020 di Fregene: Farmacisti in Aiuto al fianco del Club Motori d’Altri Tempi

Fiumicino – Domenica 23 febbraio si è svolto il Trofeo di Carnevale Città di Fregene. La manifestazione automobilistica, giunta quest’anno alla sua ventunesima edizione, ha visto protagonisti decine di equipaggi alla linea di partenza.

“Anche quest’anno – racconta Tullio Dariol, Presidente di Farmacisti in aiuto Onlus – eravamo presenti al fianco del Club Motori d’Altri Tempi, organizzatori dell’evento, in qualità di Social Partner. Una partecipazione continua e costante che ci coinvolge da diversi anni e che, per noi, è ormai diventato un appuntamento irrinunciabile con il nostro territorio”.

Territorio che è stato sotto i riflettori per l’intera giornata. Il ‘circuito’ di gara, si dipanava infatti lungo le strade di Fregene e di Maccarese il cui paesaggio, in questo anticipo di primavera, è reso ancor più suggestivo dal tiepido sole infiltrato tra i rami dei pini secolari. Territorio comunale, al centro anche della consueta raccolta fondi solidale che accompagna l’evento.

“Una vera e propria gara di solidarietà che ci riempie di gioia e con cui alimenteremo il fondo di solidarietà a persone del nostro territorio che si trovano in un momento di difficoltà” – prosegue il presidente FIA. Spesa alimentare (o più genericamente al supermercato), spese scolastiche, spese mediche: questi gli ambiti entro cui si muove il fondo di solidarietà, grazie anche alla partecipazione di alcuni esercizi commerciali e professionisti all’interno del comune di Fiumicino. Come ogni anno facciamo, in maniera molto scherzosa, una “premiazione parallela” assegnando nostre targhe personalizzate a concorrenti che, per una serie di ragioni, “non hanno brillato nella gara”.

Quest’anno le tre targhe speciali di Farmacisti in aiuto le abbiamo assegnate all’ultimo arrivato in classifica, all’equipaggio con la macchina “più longeva e con sempre nuovi acciacchi” e ad un equipaggio che, nonostante avesse già percorso più volte il tragitto, è riuscito comunque a perdersi, arrivando al traguardo in forte ritardo.

“Abbiamo anche notato – continua Dariol – con piacere che quest’anno ben due equipaggi erano composti esclusivamente da donne. Questa inversione di tendenza ci fa ben sperare nell’abbattimento dei pregiudizi radicati nelle diverse società che ancora vedono la donna in posizione di inferiorità rispetto all’uomo, ma anche per sensibilizzare le persone sul ruolo fondamentale che ognuno di noi ha nell’invertire questa tendenza.

Basti pensare ai detti popolari come donne e motori, gioie e dolori per comprendere quanto questo fenomeno sia tutt’altro che scomparso anche nella progredita società occidentale. Detti che puntualmente vengono smentiti dai fatti: sempre più spesso, infatti, ruoli chiave all’interno delle aziende automotive vengono ricoperti da esponenti del gentil sesso. Senza considerare il fatto che, secondo i dati Istat, in 3 casi su 4 di incidenti causati dal conducente, sono responsabili gli uomini”.

“Ed è proprio contro questi luoghi comuni – conclude Tullio Dariol – che si focalizzano, ad esempio, molti dei progetti che sosteniamo anche in India. Progetti di formazione scolastica e professionale per rendere le donne progressivamente più istruite ed indipendenti, anche grazie ad inserimento lavorativo e microimprenditoria femminile”.

Per avere ulteriori informazioni, contribuire o sostenere in altro modo i nostri progetti vi invitiamo a visitare il nostro sito www.farmacistiinaiuto.org, la nostra pagina personale sul Quotidiano online “Il Faro” e pagina facebook /FarmacistiinaiutoOnlus oppure a contattarci via mail segreteria@farmacistiinaiuto.org oppure contattare la nostra segreteria al 346-4360567.

Fai una donazione oggi: aiutaci… ad aiutare!

Un aiuto concreto, a cui puoi partecipare anche tu con una donazione una tantum o periodica, o donando il tuo 5×1000.

(Il Faro online)