Anzio, tutto pronto per la Sagra della Polenta

Anzio – La Pro Loco Città di Anzio intende proporre un piatto tipico, semplice ma gustoso, come la polenta con condimento di pesce oppure con sugo tradizionale. La Sagra della Polenta con il Profumo del Mare si terrà sabato 14 e domenica 15 marzo, c/o AQ International, in via Stradone del Sandalo, 8 (Sacida). La struttura è dotata di ampio parcheggio gratuito.

Il particolare abbinamento si propone di far conoscere una ricetta della gastronomia povera cucinata alla perfezione con ingredienti genuini dallo chef Aristodemo Del Gatto. La polenta, oltre che con condimento del sugo di pesce verrà preparata anche nella versione tradizionale con il sugo di salsicce e spuntature. Profumi e sapori che sono patrimonio di un mondo che si affaccia al ricordo dei nostri nonni. Una giornata condita da chiacchiere e risate, un momento festoso di schietta allegria.

Il menu (10€)

• 1 Piatto fumante di polenta con pesce oppure con sugo tradizionale

• 1 bicchiere di vino oppure ½ acqua minerale

OMAGGIO

1 scatola di Sardine Pollastrini (100 gr)

Il programma

Sabato 14 marzo:

pranzo – inizio dalle ore 12.30;

cena – inizio dalle ore 19.00.

Domenica 15 marzo:

pranzo – inizio dalle ore 12,30 a finire.

All’interno della Sagra sarà possibile acquistare confezioni da 100 grammi di “Sardine Pollastrini” nelle quattro versioni:

• all’olio di oliva o all’olio di oliva piccanti,

• al pomodoro o al pomodoro piccanti.

(Il Faro online=