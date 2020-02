Coronavirus, le variazioni del calendario Fijlkam

Roma – In relazione alle problematiche sanitarie legate al Coronavirus ed alla luce delle recenti disposizioni emanate dal Governo, per venire incontro alle esigenze soprattutto di quelle zone del Paese che subiscono contrazioni nell’attività preparatoria alle Finali Nazionali e per limitare prudenzialmente gli spostamenti a rischio sul territorio nazionale, La Federazione è obbligata ad adottare le seguenti modifiche al Calendario Agonistico Federale 2020.

Le Finali Nazionali dei Campionati Italiani Assoluti Kumite (M/F), in programma presso il PalaPellicone del Lido di Ostia/RM il 7 e 8 marzo 2020, vengono spostate al 13 e 14 giugno nella stessa sede, fermo restando la validità delle Fasi Regionali di Qualificazione già effettuate e/o da effettuare secondo i termini di chiusura delle iscrizioni e nella data di svolgimento già programmata.

Relativamente al 3° Memorial Karate “Andrea Nekoofar” programmato presso il PalaPellicone per il 13 e 14 giugno 2020, verrà comunicata successivamente una nuova data da calendarizzare nel secondo semestre;

Le Finali Nazionali dei Campionati Italiani di Kata (M/F) Juniores/Esordienti ed Assoluti/Cadetti, in calendario rispettivamente il 14 e 15 ed il 21 e 22 marzo 2020, avranno luogo congiuntamente presso il PalaPellicone del Lido di Ostia/RM il 21 e 22 marzo 2020 secondo il Programma indicato nell’informativa presente sul Sito Federale.

Per le relative Fasi Regionali di Qualificazione, i Comitati Regionali interessati alla sospensione delle attività sportive dovute all’emergenza sanitaria nazionale, sono autorizzati a svolgerle il 14 e 15 marzo 2020, fermo restando i termini di chiusura delle iscrizioni già programmati.

(Il Faro on line)(fonte@Fijlkam)

(foto@Fijlkam)