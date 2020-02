Coronavirus, nella farmacia di Aranova si prepara il disinfettante per le scuole – VIDEO

Fiumicino – “Questa mattina le squadre del Comune hanno iniziato a installare i dispenser di disinfettante e a distribuire il sapone per le mani nelle scuole e negli uffici comunali”.

Lo annuncia in un un post della sua pagina Facebook il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, che prosegue: “Data la situazione, è diventato molto difficile reperire disinfettante per ricaricare i dispenser.

Per questo abbiamo chiesto alla Farmacia Comunale di Aranova, che ha un piccolo laboratorio galenico, di prepararne delle scorte appositamente.

Si tratta di un gel ancora più potente di quello comunemente in commercio e del quale bastano 1 o 2 gocce per sanificare le mani completamente.

Il dott. Reposi è a lavoro da ieri per garantire la fornitura necessaria e lo ringrazio molto per il suo impegno. Grazie a tutte quelle persone che in queste ore stanno collaborando per il bene e la sicurezza di tutte e tutti”.

(Il Faro online)