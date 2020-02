Coronavirus, Olimpiadi in forte rischio

Tokyo – E’ in attesa il mondo dello sport. Le prossime due settimane saranno cruciali. In Italia e in Giappone, nel caso specifico.

Durante la riunione della task force che sta seguendo gli sviluppi del coronavirus in Giappone, il premier nipponico Abe ha sospeso tutti gli eventi sportivi per i prossimi 15 giorni. E le Olimpiadi ? Il ministro dei Giochi di Tokyo 2020, Seiko Hashimoto ha dichiarato: “Crediamo sia necessario prepararsi allo scenario peggiore per migliorare le nostre operazioni per raggiungere il successo sull’epidemia“. Ha riferito inoltre, che esistono dei piani che possano tenere in sicurezza le Olimpiadi di Tokyo

Tutti in Giappone sperano che l’epidemia, che lo ha colpito fortemente in queste ore, possa cessare presto. O almeno sia controllabile, per essere poi debellata. Mancano ancora alcuni mesi per i Giochi. Lo sport spera, come il Giappone, che il sogno più bello non sfumi.

(Il Faro on line)