Coronavirus: sbagliato chiamare la Protezione civile, ecco i numeri da contattare

Fiumicino – Inutile chiamare il numero della Protezione civile per chiedere assistenza immediata. La Protezione civile può dare consigli, informazioni, ma non può né intervenire direttamente né far intervenire i sanitari a casa delle persone che sentono i sintomi riferibili al coronavirus, cioè febbre alta e tosse continua.

Alla sala operativa dell’associazione di Protezione civile Nuovo Domani stanno arrivando una raffica di telefonate per chiedere tamponi o controlli medici. Non è quello il numero da chiamare.

Sono invece attivi a livello nazionale il 112, per le emergenze, il 1500 per le segnalazioni e il numero verde regionale 800 11 88 00 in caso di necessità.