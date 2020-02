Fiumicino, uomo investito in via del Faro

Fiumicino – Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 febbraio, a Fiumicino quando un pedone, un uomo di 60 anni, è stato investito da un’automobile in via del Faro, all’altezza della chiesa del crocifisso.

Immediato sul posto l’intervento degli agenti della Polizia Locale di Fiumicino e del personale sanitario del 118. L’uomo è stato portato al G.B. Grassi di Ostia per accertamenti, ma non è in condizioni gravi. Il traffico ha subito rallentamenti dovuti all’intervento dell’ambulanza e ai rilievi del caso da parte degli uomini della Polizia Locale.

(Il Faro online)