Huawei RomaOstia, presentata la medaglia dell’edizione 2020

Roma – La Huawei RomaOstia, la mezza maratona più partecipata d’Italia, è alle porte, unica gara in Italia a vantare la Gold Label IAAF.

I runners partecipanti arrivati al traguardo riceveranno l’attesa medaglia della 46esima edizione. Un simbolo esclusivo che saprà distinguersi dagli altri grazie ai suoi intagli e al suo colore, tutti riconducibili al tratto grafico della sua campagna pubblicitaria: un insieme di cocci quasi a rappresentare un elemento di rottura col passato, segno di modernità e dell’evoluzione della gara.

L’atteso appuntamento in calendario l’8 marzo si è, inoltre, rinnovato sotto altri aspetti:

– Un percorso ancora più scorrevole e veloce grazie all’eliminazione del tratto finale sul Lungomare che appesantiva, non poco, l’azione degli atleti e che promette di abbassare ulteriormente i propri personal best;

– Una bag plastic-free realizzata in tela 100% a base di acqua mediante l’utilizzo di tinte e inchiostri certificati, disponibili in 5 varianti di colore che vanno dal rosso al verde acqua;

– Un’area expo, quella di Casa RomaOstia, allestita in cartone 100% riciclato per un risultato e un layout che sarà sicuramente suggestivo dal punto di vista scenografico, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale e all’insegna dell’innovazione.

Per chi ancora non lo avesse fatto, ci sono ancora pochi giorni per iscriversi collegandosi al sito www.romaostia.it

(Il Faro on line)(foto@LaPresse)