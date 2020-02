Incendio nella notte a Passoscuro, in fiamme il bar del Pelota Beach

Fiumicino – Momenti di paura sul litorale romano nella serata di ieri, alle ore 22.00 di martedì 25 febbraio, quando i Vigili del Fuoco di Cerveteri sono intervenuti presso il comune di Fiumicino, in località Passoscuro, via Ghilarza, per estinguere l’incendio divampato nello stabilimento balneare “Pelota Beach”.

I pompieri, tempestivamente giunti sul posto, hanno domato e spento le fiamme presenti nella zona bar dell’attività ed hanno impedito alle stesse di propagarsi al resto della struttura. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato. Nessuna persona è rimasta ferita dall’incendio.

(Il Faro online)