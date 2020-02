Lupi incoraggia il Borgo San Martino: “Momento difficile, la determinazione dei ragazzi avrà la meglio”

Cerveteri – Quella di domenica è stata una vittoria riabilitante. Servivano tre punti per rimettere ordine alle idee e cambiare il passo dopo due settimane turbolente.

Il Borgo San Martino torna a vedere il sereno e si prepara alla trasferta di domenica sul campo di Acilia. Mister Discepolo si è intrattenuto con i ragazzi ed il presidente Lupi ha sottoscritto quanto detto dall’allenatore. “Sì, è un momento in cui dobbiamo stringerci intorno a questi colori e con la vittoria di domenica, meritata sotto ogni punto di vista, abbiamo dato un calcio alla crisi. Ho visto una squadra in salute, motivata a vincere sin dai primi minuti. Anche la domenica prima, a Casal Bernocchi, abbiamo perso una partita dominando la gara – spiega Lupi – probabilmente il tutto è da addebitare a una questione di testa perchè questa squadra poteva fare molto di più. Siamo sereni e c’è un clima positivo, domenica in domenica lottiamo per i nostri obiettivi” .

I gialloneri sono al quarto posto, a sette punti dalla terza posizione in cui vi è il Borgo Palidoro: “Certo siamo in ritardo rispetto a chi ci precede ma faremo di tutto per recuperare sul Palidoro, squadra a mio avviso molto organizzata. Dobbiamo riprendere a vincere e pensare alla giornata senza farci prendere da ansie e tensioni. Con questo clima possiamo fare qualcosa di importante e alla fine tireremo le somme”.

(Il Faro on line)