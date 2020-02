Maurizio Sarri : “Il coronavirus è un problema europeo. I tifosi hanno il diritto seguire la squadra”

Lione – “Il virus è un problema europeo non italiano. In Italia abbiamo fatto 3500 tamponi e diversi sono risultati positivi, in Francia 300 e ne avete avuti meno. Probabilmente con lo stesso numero ci sarebbe un risultato simile. Ritengo che i nostri tifosi abbiano tutto il diritto di essere qui a Lione. Chiaramente abbiamo di fronte il problema e tutti abbiamo il dovere di cercare di contenerlo e risolverlo“.

Lo ha detto il tecnico della Juventus Maurizio Sarri, alla vigilia della sfida dei bianconeri a Lione in Champions League parlando dell’emergenza coronavirus.

(Il Faro on line)