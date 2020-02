Ostia, negativo il tampone: non è malato l’uomo prelevato in via dei Promontori

Ostia – Tampone orofaringeo negativo. L”uomo prelevato ieri in via dei Promontori dall’unità di biocontenimento e ricoverato allo Spallanzani di Roma, non ha contratto il coronavirus.

È stato diffuso in tarda mattinata l’esito dell’esame bioclinico effettuato sul paziente di Ostia. Ad allarmare i sanitari era stata la storia personale del paziente che aveva riferito di essere rientrato in casa dopo il viaggio in una delle zone rosse della Lombardia, nel Lodigiano.

Dopo quello della donna di 54 anni residente in via delle Zattere, anche lei negativa al test, è il secondo scampato pericolo per Ostia.