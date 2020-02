Ostia, palestra della legalità: “Un quarto degli iscritti entra gratis”

Ostia – Su quasi 1500 iscritti, un quarto non paga. La palestra della legalità, a un anno dalla sua inaugurazione, per la Regione Lazio, costituisce un sicuro presidio di integrazione e valorizzazione sicuake.

È uno dei dati diffusi oggi in occasione del primo compleanno della palestra della legalità, promossa dalla Regione Lazio e realizzata dall’Asilo Savoia nell’ambito del Programma «Talento & Tenacia – Crescere nella Legalità» nell’ambito di un Protocollo di Intesa con il Tribunale di Roma.

All’evento organizzato per l’occasione presso la sede di via dell’Idroscalo, ha preso parte anche il presidente della Regione Nicola Zingaretti che sempre a Ostia il 26 febbraio 2019 aveva inaugurato la palestra diventata simbolo di riscatto e legalità, socialità e benessere.

«La Palestra della Legalità è parte di un impegno per il riutilizzo sociale dei beni sequestrati e confiscati che diventano beni comuni ed elemento di sviluppo dei territori in grado di generare fiducia nelle Istituzioni – spiega la Regione -. La forza e il successo della Palestra ha come presupposto la collaborazione della Regione Lazio con tutti i corpi dello Stato, dal Tribunale alla Prefettura passando per le Forze di Polizia, la Procura e l’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati».

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha voluto ricevere al Quirinale il 15 febbraio scorso i ragazzi di «Talento e Tenacia» che gli hanno regalato la tessera onoraria n. 1 della Palestra della Legalità. Secondo un comunicato della Regione Lazio “ad oggi la Palestra conta 1.496 abbonati, di cui ben il 25% a titolo completamente gratuito, sulla base dei criteri di accesso su base sociale o economica definiti d’intesa con Regione Lazio e X Municipio di Roma”.

“I corsi attivi – prosegue la nota – sono 31 per un totale di 78 ore settimanali, 321 sono i minori inseriti, di cui 145 a titolo completamente gratuito.