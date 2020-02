Roma, trovato cadavere in avanzato stato decomposizione nel locale caldaia di un condominio

Roma – Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto nel locale caldaia di un condominio di via Albertario , nella zona di Pineta Sacchetti a Roma. A dare l’allarme è stato un tecnico che stava eseguendo alcuni lavori. Sul posto, lunedì scorso intorno alle 12, sono intervenuti i carabinieri della stazione Madonna del Riposo e in un secondo momento anche la settima sezione del Nucleo investigativo di via In Selci per i rilievi.

Da una prima ricostruzione è stato possibile accertare solo che si tratta di un uomo, che non aveva con se’ documenti. Non sono stati rilevati segni di violenza ma è stata disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte.

(Il Faro online)