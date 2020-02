Rugby Anzio Club, rinviata la partita con l’Arnold Rugby

Roma – Rispetto a quanto annunciato nel comunicato dell’Ufficio Stampa Rugby Anzio Club del 24 febbraio, segnaliamo che il match del Rugby Anzio Club di domenica 1 marzo in casa dell’Arnold Rugby delle ore 14,30 è stato rinviato. Una disposizione che riguarderà tutta l’attività federale e dunque anche le partite delle categorie giovanili. La decisione fa seguito alle misure precauzionali disposte a causa del Coronavirus.

COMUNICATO STAMPA FIR – COVID 19 E ATTIVITA’ NAZIONALE

“La Federazione Italiana Rugby, facendo seguito alle ordinanze disposte dalle autorità competenti e del CONI in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto, ha assunto i seguenti provvedimenti per il fine settimana del 28 febbraio-1 marzo:

– sospensione dell’attività dei Campionati nazionali e, per allineamento, di tutti i Comitati Regionali inclusa tutta l’attività giovanile e i concentramenti giovanili.

– sospensione dell’attività di raduno delle Squadre Nazionali nelle Regioni raggiunte dai dispositivi e loro riprogrammazione in altre sedi.

– posticipo al 9 maggio della tredicesima giornata del Campionato Italiano Peroni TOP12 originariamente in programma nel fine settimana corrente, con slittamento temporale di una della programmazione complessiva: le semifinali sono riprogrammate nei week-end del 23-24 maggio e del 30-31 maggio. La Finale del massimo campionato nazionale è riprogrammata il 6 giugno.

– slittamento temporale degli incontri dei Campionati Italiani di Serie A, Serie B e Serie C in programma nel fine settimana del 28 febbraio-1 marzo e loro riprogrammazione nella giornata di domenica 22 marzo, con la conclusione dei rispettivi Campionati che verrà posticipata di una settimana rispetto ai calendari precedentemente annunciati.

La Federazione continuerà a lavorare al fianco delle autorità nazionali e locali e coopererà per garantire l’applicazione delle corrette misure al fine di garantire il contenimento dell’emergenza epidemiologica a tutela della salute pubblica, dei tesserati e delle loro famiglie.

FIR invita tutte le Società affiliate e i tesserati raggiunti dalle disposizioni delle autorità locali al rispetto delle indicazioni in tema di contenimento dell’emergenza”.

Sostanzialmente, il match in casa dell’Arnold Rugby sarà recuperato (fatto salve altre disposizioni) domenica 22 marzo, con lo slittamento di una giornata dell’intero calendario dei play off che a questo punto dovrebbero concludersi il 24 maggio.

(Il Faro on line)