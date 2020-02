Sospetto caso di Coronavirus a Terracina, paziente trasferito allo Spallanzani

Terracina – Un uomo di Terracina è stato trasferito allo Spallanzani per un sospetto caso di Coronavirus. Secondo quanto emerso fin’ora, il cinquantenne, un autotrasportatore che lavora anche in Lombardia, questa mattina, a Frosinone, sarebbe stato soccorso dal 118.

Immediato l’avvio della procedura, con il trasferimento allo Spallanzani di Roma, dove saranno effettuati tutti i test per verificare se il contagio è effettivo o meno.

Attenzione, però, ricordiamo che il trasferimento stesso non implica l’aver contratto il Coronavirus o che il soggetto in questione abbia contagiato/contagerà qualcuno. Il trasferimento avviene in virtù di un’ipotesi che deve essere valutata e verificata rispetto ai risultati del tampone.

(Il Faro on line)