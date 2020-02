Ardea, accoltellato alla gola, soccorso sulla Pontina dalla Stradale

Ardea – Nel primo pomeriggio di oggi 27 febbraio 2020, una pattuglia della Polizia stradale in transito sulla Pontina, all’altezza del Comune di Ardea, è stata fermata da una donna che trasportava sulla propria autovettura il compagno ferito alla giugulare sinistra con un’arma da taglio.

La Polizia stradale ha prontamente messo in atto le misure di primo soccorso cercando di bloccare l’emorragia di sangue e immediatamente ha richiesto l’ausilio del personale sanitario dell’Ares 118 che è intervenuto con ambulanza e eliambulanza.

L’uomo, classe ’68 residente a Tor San Lorenzo, è stato trasportato in codice rosso presso il San Camillo di Roma. Il pronto intervento degli uomini della Polizia stradale e la loro conoscenza delle manovre di primo soccorso ha fatto sì che il ferito potesse giungere all’Ospedale per ricevere le cure necessarie. Subito sono scattate le indagini in collaborazione con il commissariato i Anzio e la squadra mobile di Roma, per accertare la dinamica dei fatti.