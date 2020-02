Case Erp a Fiumicino, Coronas: “Scendiamo in piazza al fianco dei cittadini”

Fiumicino – “Per primo avevo sollevato il problema delle case Erp di via Berlinguer, costantemente minacciate da sfratti e sgomberi: ad oggi, però, la situazione va aggravandosi anziché migliorare”, si legge in una nota diffusa da Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia Fiumicino. “Da tempo – continua – ho richiesto la convocazione di un Consiglio straordinario per poter discutere della questione, ma nessuno se ne è interessato: eppure, vista la criticità del momento, sarebbe ora che il Comune di Fiumicino si assumesse la responsabilità della vicenda, troppo a lungo ignorata”.

“A fronte dei tanti tentativi falliti, invito le opposizioni – lasciando da parte le bandiere – ad un’azione comune: scendiamo in piazza al fianco dei cittadini, lottiamo con loro una battaglia che non deve lasciare soli i residenti di via Berlinguer”, conclude Coronas.

(Il Faro online)