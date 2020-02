Real Fiumicino Futsal Isola, Greci: “Con il Torraccia ci giochiamo tanto. Daremo tutto”

Fiumicino – Diciotto punti su ventiquattro totali. Sei vittorie e due sconfitte nelle ultime otto gare. Il girone di ritorno del Real Fiumicino è tanta roba. La classifica però rimane cortissima. Dalle stelle alle stalle, il passo rischia di rimanere breve. La vittoria sul Grande Impero ha tolto la Banda Consalvo dalla ‘zona gialla’ ma sabato arriva il Casal Torraccia: ci si gioca tantissimo.

“Sarà una partita dura contro una squadra ostica che arriva da un buon pareggio in casa dei terzi in classifica – spiega il portierino Daniele Greci, sempre più protagonista sia in under che in prima squadra -. Anche noi stiamo bene, tolto il passo falso contro l’Atletico 2000 siamo in un buon momento. Mi aspetto un grande match. La classifica? Ci sono 9 squadre in 9 punti che lottano per i playout e i playoff, nessuno può permettersi passi falsi. Affrontiamo ogni gara come fosse una finale“.

Prima squadra e under 21, per Greci è un periodo positivo. “Con l’under 21 stiamo facendo un grande campionato. Sabato vogliamo riscattare il mezzo passo falso con il Bracelli la scorsa domenica. Affrontiamo l’Aranova, una buona squadra anche se si trova nella parte bassa della classifica, che all’andata ci ha messo molto in difficoltà. Dovremo avere l’atteggiamento giusto come abbiamo fatto finora“.

“Obiettivo finale? Sono sicuro che sia con la prima squadra sia con l’under finiremo il campionato nei migliori dei modi e raccoglieremo i frutti di tutto il lavoro fatto finora, perché è quello che merita la società che non ci fa mancare nulla sia in campo che fuori“.

