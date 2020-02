Fiumicino, rimosso il wireless nella scuola di via Coni Zugna

Fiumicino – Sono appena terminati presso la Scuola dell’Infanzia “L’Isola dei Tesori” di via Coni Zugna i lavori di cablaggio da parte del Comune di Fiumicino finalizzati alla rimozione della connessione wireless presente nella struttura.

L’intervento di cablaggio costituisce un risultato ottenuto grazie alla paziente ma decisa protesta di un gruppo di genitori – guidati dalla referente per il Lazio dell’Alleanza Italiana Stop5G e membro dell’Osservatorio Scuola professoressa Annalisa Buccieri – preoccupati per i gravi effetti sanitari legati alle connessioni senza filo, come da letteratura scientifica e da giurisprudenza.

“Ringraziamo sentitamente – ha dichiarato Annalisa Buccieri – la dirigente scolastica dell’I.C. “Lido del Faro”, la professoressa Lorella Iannarelli, per la sensibilità dimostrata in un contesto non facile, nonché il Comune di Fiumicino per aver acconsentito ai lavori, con l’auspicio che questo possa essere l’inizio di un circolo virtuoso tenuto in vita da dirigenti e amministrazioni altrettanto virtuosi.

(Il Faro online)