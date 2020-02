Gratis online, i tre siti migliori per risparmiare

Dietro l’incremento degli acquisti online, che ha interessato il nostro Paese negli ultimi anni, c’è stato anche l’intento da parte degli italiani di seguire la logica del risparmio. Molti e-commerce, infatti, tendono ad agevolare il cliente che ordina da casa o riservano sconti speciali per chi si registra al sito. È pur vero che quando si parla di servizi a titolo gratuito diventa decisamente più difficile trovare dentro e fuori il web qualcosa di davvero valido. Eppure, navigando con attenzione, è possibile imbattersi in siti che possono darci qualcosa senza richiedere in cambio denaro.

È questo il caso dei portali e delle community incentrate sull’antenato dell’attuale compravendita: il baratto. Sul portale www.coseinutili.it, ad esempio, le cose inutili sono semplicemente quelle che non usiamo più e che, invece di gettare via, vengono rese disponibili per altri utenti. Qual è il guadagno? Accumulare crediti che ci consentono poi di ricevere in cambio qualcosa senza spendere un euro. La pratica è più diffusa e apprezzata di quel che sembra, dal momento che anche sui social network esistono svariati gruppi in cui si scambiano oggetti in disuso o addirittura titoli di viaggio.

Un altro sito di sicuro interesse è carlonewordl.it, una sorta di archivio che raccoglie altrettanti siti in grado di offrire informazioni utili agli internauti. Si va dall’elenco dei portali di traduzione alle piattaforme che si occupano di confrontare le offerte che riguardano le utenze di casa, come luce e gas. Insomma in un unico spazio è possibile usufruire di più servizi senza doversi porre il problema del pagamento.

E se questo non bastasse, ci sono anche servizi gratuiti che riguardano l’intrattenimento. Ci riferiamo in primis alle piattaforme di streaming, come rai play.it, che ci consentono di vedere vecchi e nuovi contenuti audiovisivi tutte le volte che desideriamo a costo zero. Sempre sul fronte dello svago si trovano i bonus senza deposito per casino online del 2020 che anche quest’anno si rinnovano con un numero sempre più alto di portali che offrono questo servizio, che concerne appunto la prova gratuita dei siti di gioco.

Se alle tre tipologie suddette aggiungiamo la possibilità di fare acquisti grazie agli sconti e ai buoni spesa rilasciati dalle piattaforme di sondaggio online, allora può essere davvero un’idea valida quella di farsi un giro sul web prima di andare a fare acquisi al di fuori.