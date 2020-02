Nascondeva la marijuana sotto il bancone da lavoro, denunciato un 30enne di Minturno

Minturno – Oggi, i carabinieri di Minturno hanno denunciato un 30enne del posto per detenzione di droga a fini di spaccio. Il ragazzo è stato trovato con 4 grammi di marijuana (già suddivisa in bustine) nascosta sotto il bancone da lavoro dell’attività commerciale in cui lavora insieme ad un bilancino di precisione.

Successivamente, i militari hanno eseguito anche una perquisizione domiciliare, che, però, ha dato esito negativo. Infine, nel medesimo contesto operativo sono stati segnalati alla Prefettura di Latina per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti, due minorenni presenti all’interno della suddetta attività commerciale trovati in possesso complessivamente di 3 grammi di marijuana.

(Il Faro on line)