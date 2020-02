Recuperati i 27 minuti mancanti: il Trastevere supera il Cassino

Roma – Si è ripartiti dal 17′ del secondo tempo, così come previsto dal nuovo regolamento, sul punteggio di 2-0 in favore del team di Perrotti.

Una mezzora di gioco nella quale non sono mancate le emozioni. Al 24′ l’arbitro Di Loreto di Terni, chiamato a dirigere al posto dell’infortunato Cusimano di Caltanissetta, decreta il penalty in favore del Trastevere per un fallo di mano in area di rigore.

Dal dischetto però Tajarol fallisce, colpendo in pieno la traversa. Passano altri 3 minuti e il Trastevere trova comunque la terza rete con Fontana. Gara chiusa dopo il tris amaranto, e così nel finale il Cassino riesce solo a trovare il gol della bandiera con Abreu.

Per la squadra amaranto si tratta del nono risultato utile consecutivo, con cui la squadra di Mister Perrotti agguanta nuovamente il quarto posto, e riduce a 6 lunghezze il distacco dalla Torres attualmente terza in classifica. Domenica si giocherà nuovamente in casa contro il Città di Anagni.

Trastevere – Cassino 3-1

Trastevere: Casagrande, Pastorelli (47′ st Agresti), Calisto, Tarantino, Sfanò, Bassini, Iannoni, Lucchese, Tajarol, Bertoldi (45′ st Taricone), Fontana.

A disp. Falconi, Neri, Bergamini, Carbonelli, Cervoni, Istrate, Coccia. All. Perrotti

Cassino: Della Pietra, Cocorocchio, Carcione (32′ st Darboe), Ricamato, Giglio (32′ st Lombardi), Tribelli (40′ st Salera), Abreu, Centra, Camara, Tomassi (40′ st Miele), Mazzei. A disp. Del Giudice, Fargnoli, Orlando, Reali, De Marco. All Urbano

Arbitro: Di Loreto di Terni (Polidori – Ottobretti)

Marcatori al momento della sospensione: 1′ Sordilli (T), 44′ Lorusso (T).

Marcatori del recupero: 27′ st Fontana (T), 43′ st Abreu (C)

Note: nessun ammonito, spettatori un centinaio.

(Il Faro on line)