Sospetto caso di Coronavirus a Terracina: test tutti negativi

Terracina – Esito negativo: l’autotrasportatore di Terracina portato ieri allo Spallanzani (leggi qui) non ha contratto il Coronavirus, come confermato dal bollettino odierno dell’ospedale romano. Su di lui effettuati tutti i test, come da procedura.

Intanto, l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato ha fatto sapere: “È inutile recarsi al pronto soccorso se non in caso di una chiara necessità. Da oggi è attivo il numero verde 800.118.800 che, da questa mattina, in poche ore ha già ricevuto mille chiamate e che si affianca al 1500 ed il numero delle emergenze 112 per tutte le informazioni e l’assistenza sul Covid-19″.

(Il Faro on line)