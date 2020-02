Monterotondo – Una grande festa con Julio Velasco. Al palazzetto dello sport di Monterotondo circa 500 allenatori provenienti dal centro Italia hanno assistito al corso di formazione proposto dalla Fipav.

Un vero e proprio evento reso possibile dall’organizzazione congiunta tra Comitato Regionale Fipav Lazio e Comitato Territoriale Fipav Roma, con il patrocinio del Comune di Monterotondo e il supporto della società di casa, la Volley Team Monterotondo. Quello andato in scena nella città alle porte di Roma è stato il secondo corso nazionale con il direttore tecnico del settore giovanile maschile (il primo a Milano, il prossimo a Napoli), inserito in un ampio progetto portato avanti dai Comitati in sinergia con la Regione Lazio che si chiama “Monterotondo Città del Volley”. La cittadina ospiterà, infatti, anche il Trofeo dei Territori il 18 e 19 aprile, oltre a rendersi protagonista di attività ludiche ed educative nelle scuole che avranno come tema centrale i valori della pallavolo.

Foto 2 di 2



“La città di Monterotondo ha risposto alla grande a questo secondo appuntamento di formazione – ha dichiarato Julio Velasco a margine dell’evento – È stato un ottimo momento per tutti gli allenatori del centro Italia, spero siano soddisfatti del nostro incontro e mi auguro che nei prossimi anni vada sempre meglio. Non c’è una sola idea corretta di pallavolo: vorrei che i tecnici lo capissero. Il movimento è davvero importante, tutte le regioni hanno una grande attività. Io cerco di dare degli spunti per affrontare al meglio le opportunità che nascono nell’allenare i giovani”.

Durante l’evento, Velasco ha condotto un allenamento con i ragazzi del CQR Lazio alternando la fase pratica a una lezione teorica. Ad attendere “l’allenatore del secolo” il sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone, e l’assessore allo sport, Alessandro Di Nicola, che hanno consegnato una targa ricordo. “Siamo orgogliosi di aver ospitato questo incontro per il quale ringraziamo la Federazione – ha dichiarato Varone – Monterotondo è sempre di più la città della pallavolo e direi dello sport in generale, con tante infrastrutture a disposizione dei cittadini”.

“La definirei una giornata emozionante – il pensiero di Andrea Burlandi, presidente Fipav Lazio – Si è trattato dell’ennesimo appuntamento di prestigio sul territorio del Lazio. Amministrazione locale, Regione Lazio, Comitati Territoriali e la Volley Team Monterotondo hanno unito le forze in maniera incredibile e lodevole”.

Questo il commento del numero uno della Fipav di Roma, Claudio Martinelli: “Velasco resterà per sempre l’allenatore della Nazionale dei fenomeni. Un mito assoluto. La lezione ci proietta già al Trofeo dei Territori di aprile. Vogliamo organizzare un evento simile alle finali scudetto Under 16 di Rieti dello scorso maggio. La nostra pallavolo è come una grande famiglia che non lascia indietro nessuno”.

Le dichiarazioni di Mauro Ebano, direttore generale del Volley Team Monterotondo, società organizzatrice dell’evento

“Smaltita la tensione dopo un mese di preparativi, ci troviamo a tirare le somme. Lo dico con orgoglio e, consentitemelo, un po’ di emozione: siamo un gruppo fantastico. Dopo tanti anni di pallavolo posso affermare che la ASD Volley Team Monterotondo è pronta per qualsiasi traguardo. Quando siamo nati, nel 2014, mi sono prefissato un obiettivo: costruire, prima di tutto, una grande società. Ebbene sì, ci siamo riusciti. Il Volley nella nostra cittadina è sempre stato un punto di riferimento per tutti, grandi e giovani, ma precedentemente gli sforzi erano quasi esclusivamente indirizzati all’allestimento di una prima squadra competitiva. Chiaramente non abbiamo mai perso la voglia di vincere e di competere ad alti livelli (lo dicono i titoli e le finali giovanili, così come i risultati della Serie C che nelle ultime tre stagioni non è mai scesa sotto al 3° posto) ma al tempo stesso qui si è lavorato incessantemente per creare una struttura solida e preparata ad affrontare qualsiasi sfida, dentro e fuori dal campo. L’evento con Julio Velasco lo dimostra”.

Il dirigente del volley del Monterotondo prosegue: “Voglio ringraziare uno ad uno le persone che quotidianamente dedicano il loro tempo libero alla nostra causa. Parto dal direttore tecnico Laura Storno e dai genitori delle ragazze che hanno trascorso le ultime due domeniche a pulire il palazzetto per renderlo un luogo ancora più accogliente in vista dell’evento di lunedì. E’ stata una grande dimostrazione d’affetto che non dimenticheremo mai. E poi gli allenatori della società, tutti i tecnici dal Volley S3 alla Serie C, che non si sono risparmiati neanche nei giorni liberi, Andrea Pietrangeli in primis. A lui e a tutti loro, va la riconoscenza di tutta la Volley Team. Ringrazio L’abate Roberto, un braccio destro indispensabile che ha condiviso con me tutte le decisioni, anche quelle più complesse. Il mio pensiero va ovviamente al presidente Giancarlo Bianchini che ci è stato sempre vicino, così come sento di dover citare i ragazzi del Dream Volley Monterotondo che ci sostengono in ogni circostanza. Sono i nostri primi tifosi. Grazie ad Alessandro Serrani per l’impegno e la dedizione, a Riccardo Diamanti che ha diretto le operazioni di pulizia del palazzetto, a “Tonino” (Antonio Di Natale) che nel momento del bisogno è sempre presente, a Barbara che è scesa in campo con noi durante questa avventura e a Francesco Chiatti che condivide con me le lunghe serate al palazzetto. Condivido con tutti voi – staff, famiglie, atleti, atlete, genitori e appassionati – gli innumerevoli attestati di stima ricevuti da tutti organi federali, dall’amministrazione del Comune Di Monterotondo e dai 500 allenatori che hanno partecipato all’incontro con Velasco. Tutti loro, salutandoci, si sono complimentati per lo splendido lavoro della nostra società. Personalmente mi sento di ringraziare Riccardo Varone Sindaco e l’assessore allo sport Alessandro Di Nicola Assessore per avermi omaggiato con una splendida targa. Un riconoscimento che mi riempie d’orgoglio dopo 30 anni che con passione e determinazione porto il nome della Pallavolo di Monterotondo in giro per l’Italia. A noi, e a tutti i traguardi che raggiungeremo. Grazie a tutti, di cuore!“.

(Il Faro on line)