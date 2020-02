Ardea, in fiamme l’auto della consigliera Annamaria Tarantino

Ardea – Attimi di paura ad Ardea dove, appena un’ora fa, l’automobile della consigliera di Cambiamo con Toti (ex pentastellata) Annamaria Tarantino, parcheggiata su viale Tor San Lorenzo angolo viale Nuova California, ha preso fuoco. Alcuni testimoni riferiscono di aver visto due ragazzi girare attorno all’auto poco prima che questa iniziasse a bruciare, e il finestrino posteriore destro è stato rotto dall’esterno. Fortunatamente, Tarantino era nel suo ufficio, per cui non risultano esserci feriti. Sul posto sono accorsi carabinieri e vigili del fuoco.

Le indagini sono in corso e al momento l’ipotesi più accreditata sembrerebbe quella del dolo.

Notizia in aggiornamento…

(Il Faro online)