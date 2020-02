Procter & Gamble e Valentina Vezzali al fianco degli Special Olympics

Milano – Procter & Gamble torna in campo al fianco di Special Olympics nei punti vendita Acqua & Sapone, con l’iniziativa “Con te saremo ancora più forti” il cui obiettivo è aiutare 3000 atleti “speciali” ad allenarsi in vista dei Giochi Nazionali Special Olympics in programma a Varese del 13 al 18 giugno 2020.

Volto dell’iniziativa sarà la pluricampionessa olimpica Valentina Vezzali, l’atleta italiana appartenente al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, più medagliata di tutti i tempi, da sempre sensibile alle tematiche dell’inclusione e a maggior ragione se il mezzo prescelto è lo sport, come nel caso di Special Olympics, la cui missione è quella di dare a bambini ed adulti con disabilità intellettiva, l’opportunità di allenarsi e gareggiare in una varietà di sport olimpici durante tutto il corso dell’anno. Ciò consente loro di sviluppare ed accrescere il proprio benessere fisico, dimostrare coraggio, sperimentare la gioia di partecipare in un clima di scambio continuo.

“Sono orgogliosa di essere stata scelta da P&G come testimonial di una sua iniziativa a favore degli Special Olympics – dichiara Valentina Vezzali – il potere e la gioia dello sport spostano l’attenzione su ciò che gli atleti possono fare e non su ciò che non riescono a fare. Il motto degli atleti è: “Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze”. Una frase che ho fatta mia nel corso della mia carriera agonistica e che credo debba essere alla base di ogni tipo di attività che si conduce nella vita“.

Partecipare all’iniziativa “Con te saremo ancora più forti” è semplice: fino al 31 marzo, acquistando, nei punti vendita Acqua & Sapone aderenti all’attività, 3 prodotti P&G tra i marchi Dash, Lenor, Lenor Ustoppables, Ambi Pur, Swiffer, Fairy, Mastro Lindo, Viakal, Gillette, Venus, Pantene, Head&Shoulders, AZ, Oral-B, Olaz, Braun, e caricando lo scontrino sul sito http://www.pgperspecialolympics.it/ , Procter & Gamble donerà 3 euro a Special Olympics che saranno destinati alla preparazione atletica dei suoi atleti “speciali”.

“Siamo felici di essere accanto a Special Olympics per una nuova iniziativa nei punti vendita Acqua e Sapone, condividendone appieno l’obiettivo di migliorare la vita delle persone e la convinzione che sia possibile trasformare la società in cui viviamo per renderla più inclusiva e sana – ha dichiarato Paolo Grue direttore commerciale P&G Italia – già da molti anni in P&G utilizziamo le iniziative commerciali, che realizziamo insieme ai nostri partner della distribuzione come Acqua & Sapone, per promuovere progetti di responsabilità sociale che aiutano le comunità e favoriscono l’inclusione. Per noi il successo è quando ogni persona riesce a esprimere la propria unicità e quando riusciamo a tirar fuori il meglio di ciascuno offrendo uno stimolo continuo che sviluppa nuove capacità. Per questo siamo orgogliosi di mettere a disposizione i nostri marchi per offrire un contributo concreto agli atleti di Special Olympics e sostenere un progetto che, attraverso lo sport, favorisce l’inclusione e l’uguaglianza».

«In Acqua & Sapone abbiamo scelto di aderire a questo progetto con grande entusiasmo, convinti che il lavoro che facciamo quotidianamente possa contribuire affinché inclusione e uguaglianza siano parole in cui riconoscersi – dichiara Roberto Marino, direttore commerciale del Gruppo Acqua & Sapone – siamo orgogliosi di poter fare la nostra parte aiutando questi giovani atleti a continuare nel loro percorso sportivo e personale».

(Il Faro on line)