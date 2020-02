Coronavirus, la donna di Fiumicino era già in isolamento volontario

Fiumicino – Sarebbe una mamma rientrata dal bergamasco già da qualche giorno la donna attualmente ricoverata allo Spallanzani dopo essere stata trovata positiva al coronavirus (leggi qui).

La donna come detto – il condizionale è d’obbligo perché le notizie sono frammentarie e confuse – non sarebbe atterrata oggi, e si sarebbe messa autonomamente in isolamento a casa. Avrebbe poi avvertito i numeri di emergenza per il coronavirus dopo aver iniziato a sentirsi poco bene. A quel punto è scattata la procedura di controllo che ha portato al ricovero e alla notizia confermata del contagio. La donna, sposata, avrebbe due bambini, uno di età di scuola materna e uno di scuola elementare.

Sulle chat scolastiche è iniziato un tam tam di notizie e illazioni, sulla vicenda. Ancora da verificare se l’isolamento volontario sia stato esteso a tutto il nucleo familiare.

Domattina sono previsti incontri tra le autorità (Sindaco, Prefetto e sanitari) ed è in programma anche una visita allo Spallanzani. Per ora nessun comunicato ufficiale è stato diramato dall’Amministrazione comunale di Fiumicino.