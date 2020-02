Dal Giappone un importante riconoscimento alla ristorazione di Ladispoli

Ladispoli – Arriva dal Giappone l’importante riconoscimento per la ristorazione locale. Il Ministero dell’Agricoltura, Silvicoltura e Pesca Giapponese ha certificato il ristorante Sushi Passion come ristorante Giapponese autentico. Per autentico si intende ristorante che utilizza prodotti importati dal Giappone ed applica le tecniche di preparazione dei cibi tradizionali giapponesi.

“Questo riconoscimento – spiega l’assessore al Commercio, Attività Produttive, Servizi Informatici, Servizi Anagrafici e Comunicazione, Francesca Lazzeri – è particolarmente importante perché ad oggi le strutture in Italia che hanno ricevuto questa certificazione sono solo 71, e Sushi Passion è l’unico nella provincia di Roma.”

Altra unicità del locale è il personale, interamente italiano, con la cucina della chef Sarah Baroncini. Mentre per quanto riguarda gli altri 70 locali abilitati lo staff è formato esclusivamente da personale giapponese.

“Complimenti al titolare Luca Picena e a tutto il personale per il riconoscimento ricevuto dal Ministero dell’Agricoltura, Silvicoltura e Pesca Giapponese e – conclude l’assessore Lazzeri – per aver saputo legare le tradizione giapponese alla qualità del lavoro italiano, un’altra eccellenza del nostro territorio condita da un gusto esotico”.

(Il Faro online)