Emergenza coronavirus, ecco le tende dell’ ospedale da campo al Grassi

Ostia – Sono arrivate al “Grassi” le tende dell’ospedale da campo allestito dalla Protezione civile regionale per affrontare l’emergenza coronavirus. Serviranno a fare da filtro triage per evitare possibili contaminazioni dell’area di Pronto soccorso.

A darne notizia è l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato mentre sono in corso le operazioni nel parcheggio interno dell’ospedale. «Dopo quella allestita presso l’Istituto Spallanzani di Roma sono state già montate le strutture di pre-triage presso gli ospedali Grassi di Ostia , Azienda ospedaliera Sant’Andrea, il Policlinico di Tor Vergata, il Policlinico Gemelli e il Cristo Re». Lo dichiara l’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

«Entro la giornata di domani verranno completate tutte le strutture nei restanti ospedali in tutto il territorio regionale – precisa D’Amato -. Si tratta di strutture che servono per fare da filtro di pre-triage e dedicate all’accoglienza, evitando così situazioni di promiscuità nelle attese per i casi di sospetta sintomatologia».