Etruria Expo insieme alla Granfondo a Civitavecchia

Civitavecchia – L’assegnazione del titolo “Città della cultura del Lazio“, a 4 località del comprensorio Cerveteri, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere, sarà caratterizzato da tanti eventi culturali, sportivi e folkloristici.

A seguire i giorni della kermesse del progetto, vi è stata la conferenza di presentazione dell’Etruria Expo che avverrà all’interno della manifestazione ciclistica Granfondo dell’Etruria Meridionale in programma il 20, 21 e 22 marzo a Civitavecchia, città nella quale saranno svolte una serie di iniziative per giovani, bambini e famiglie.

Nello spazio della marina, infatti, sarà allestito un villaggio del divertimento, animato da musica, intrattenimento, mercatini artigianali ed enogastronomici. Sarà una vetrina promozionale del territorio del litorale ma anche della Tuscia, presente con alcune aziende di prodotti tipici locali.

Le eccellenze del territorio, non solo quelle enogastronomiche, ma artistiche e archeologiche saranno promosse nello spazio dell’Expo, occasione per far conoscere agli sportivi e ai visitatori le qualità che l’Etruria possa offrire. Tema legato alla manifestazione è sicuramente il turismo sostenibile, bike e cicloturisimo, argomenti di cui si parlerà nel corso della tre giorni con dibattiti e riflessioni.

La partecipazioni di 15 comuni, tra la provincia a nord di Roma e quella di Viterbo, possono rivelarsi utili per la crescita comprensoriale. Storia, natura, archeologia ed enogastronomia si uniscono per essere al centro di un evento sportivo.

(Il Faro on line)