Fiumicino, nasce il gruppo locale di Italia agli Italiani

Fiumicino – Nel pomeriggio di giovedì 27 febbraio si è tenuta la presentazione ufficiale di Italia agli Italiani a Fiumicino. A tenere a battesimo l’evento Paolo Ricci, responsabile locale, che ha individuato la necessità di inserire questo nuovo progetto nel seno del tessuto socio-politico di Fiumicino.

“Ringrazio i cittadini intervenuti numerosi alla presentazione, così come i rappresentanti ed esponenti politici locali che hanno ritenuto di prendere parte a questo evento, foriero di un nuovo slancio per la politica della città – ha dichiarato Ricci durante il suo intervento – Siamo pronti ad iniziare un processo di rinnovamento, cominciando dal costruire una struttura politica con giovani ragazzi che prepareremo per le prossime amministrazioni; ma anche e sopratutto iniziando a metterci in gioco per i cittadini di Fiumicino”. Sono intervenuti, inoltre, Giustino D’Uva, portavoce nazionale di Italia agli Italiani, e Roberto Fiore, segretario nazionale, che ha focalizzato l’attenzione sulla necessità di ripartire dalle piccole e medie realtà, che possono rappresentare il fulcro della riscossa sociale ed economica della nazione.

(Il Faro online)