Fiumicino. Orari, tariffe e percorsi delle linee bus: ecco come funziona il nuovo tpl

Fiumicino – Avrà inizio tra poche ore il nuovo servizio di trasporto pubblico locale di Fiumicino. Ben 40 nuovi autobus, alcuni totalmente elettrici, tutti provvisti di pedane per far salire le persone con disabilità e obliteratrici a bordo, collegheranno tutte le 14 località del territorio.

Delle 16 linee, il 29 febbraio ne saranno attivate 11, di cui 3 linee veloci (di collegamento tra località principali, stazioni e punti di snodo con meno fermate e autobus di 12 metri) e 8 linee di distribuzione, più frequenti, (con più fermate e autobus da 8 metri).

Linee e cambi

Le 3 linee di collegamento sono:

1. Maccarese-Focene-Fiumicino

2. Fiumicino-Parco Leonardo-Maccarese

3. Maccarese-Passoscuro-Ospedale-Palidoro-Maccarese

Le 8 linee di distribuzione sono:

4. Circolare Isola Sacra 1

8. Circolare Fiumicino-Aeroporto-Fiumicino

9. Circolare Fiumicino-Parco Leonardo

10. Circolare Focene (Cimitero di Santa Ninfa-Focene-Cimitero di Santa Ninfa)

12. Circolare Maccarese-Fregene-Maccarese

13. Circolare Maccarese- Palidoro-Passoscuro-Maccarese

14. Circolare Maccarese-Aranova-Maccarese

16. Circolare Torrimpietra-Tragliata-Testa di Lepre

Clicca qui per leggere la mappadel nuovo Tpl di Fiumicino

Ogni circolare ha almeno una fermata in comune con almeno una delle tre linee di collegamento così da poter permettere il cambio. Nell’effettuare il cambio non sarà necessario fare un altro biglietto, in quanto il ticket è valido per 90 minuti. Dunque, la circolare interna alla località collega i vari punti della località stessa. Per poter effettuare il cambio sarà necessario scendere alla fermata in comune con la linee di collegamento

Clicca qui per leggere tutte le fermate e gli orari delle 16 linee Tpl di Fiumicino

Nei prossimi mesi saranno attivate le altre linee

– Circolare Isola Sacra 2

– Navetta elettrica Fiumicino centro-Corridoio C5 (fino a Stazione Parco Leonardo)

– Circolare Fregene

– Circolare Aranova-Palidoro

– Bus a chiamata area nord (Tragliata, Tragliatella, Testa di Lepre)

Il bus a chiamata, solo per le località meno popolose ed è previa prenotazione. Il giorno prima, l’utente, contattando gli uffici preposti, indicherà orario e luogo di partenza e di arrivo. All’orario stabilito, il bus arriverà nei pressi dell’abitazione del cliente che ne ha fatto richiesta, lo accompagnerà al luogo in cui deve andare (ospedale, stazione ferroviaria, ecc.) e lo riporterà nuovamente “fin quasi sotto casa” (come ha dichiarato il sindaco Montino). Questo servizio, che potrà essere sfruttato anche da singole persone, sarà tuttavia attivato nei prossimi mesi.

Novità e App

Sono previste anche nuove paline elettriche e la ristrutturazione di quelle esistenti, 5 velostazioni dotate di pannelli solari, telecamere, illuminazione notturna e un servizio di bike sharing, oltre a un sito sempre aggiornato e una App che fornirà orari, linee e possibilità di acquisto dei biglietti. L’app sarà disponibile nelle prossime settimane.

Costo del biglietto

– Biglietto ordinario a tempo (90 min.): € 1,00

– Biglietto ordinario a tempo (90 min.) acquistato a bordo: € 1,50

– Abbonamento mensile intera rete: € 23,00

Di seguito tutti i punti vendita autorizzati dove poter acquistare i titoli di viaggio

3P Srl (Bar Tabacchi +39) Via Portuense, 2480

Bar Tabacchi Alessandrini Gianluca Via della Stazione di Maccarese 62

Bar Il Ritrovo di De Felici Danilo Via Aurelia, Km 27800 N. 2823 – Torrimpietra

Non Solo Tabacchi di Petrilli Mario Sabino Viale delle Meduse, 154 – cap 00054 Fiumicino

Tabaccheria di Calandra Stefano Via Florinas, 92 – Passoscuro

Tabaccheria Chen Via delle ombrine, 62

Food & Drink Srls Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 8/9

Bar Concorde Snc Via Portuense, 2467

Four Sisters Srl Via della Foce Micina, 81/B

Tabaccheria Consiglio Via Torre Clementina, 156/B

Sandro Salzarulo (Edicola del Faro) Via del Faro Ang Lorenzo Bezzi snc (rotonda Agip)

Tabaccheria Rauco Via della Muratella Nuova, 24

Vallasciani Maurizio Via della Corona Australe, 32

