Lavori sulle condotte idriche, a Formia e Gaeta in arrivo interruzioni idriche programmate

Formia e Gaeta – Acqualatina comunica che, nella giornata di lunedì 2 marzo, verranno effettuati lavori di riparazione sulla condotta adiacente al serbatoio S. Antonio di Formia.

Come comunicato al Comune di Formia e alla Segreteria Tecnico Operativa dell’Ato4 nel mese di gennaio, questi lavori si inseriscono all’interno del più ampio piano di interventi finalizzato al recupero delle perdite di rete che coinvolge anche le condotte idriche nei pressi del serbatoio.

La perdita da riparare è di 5 litri al secondo e si trova su una tubatura interrata che richiede attività di scavo. Per limitare i disagi alle utenze, dunque, i lavori verranno eseguiti nelle ore serali.

Per questo motivo, dalle 19.00 di lunedì 2 marzo avrà luogo un’interruzione del servizio idrico con ripristino del normale servizio intorno alle ore 5.00 della mattina di martedì 3 marzo.

L’occasione sarà utile ai tecnici anche per effettuare un’approfondita pulizia del serbatoio, così da evitare un’ulteriore interruzione del flusso che si renderebbe necessaria per tali attività.

Saranno interessati dall’interruzione i Comuni di Formia e Gaeta nelle seguenti zone: Via Monte Tortona, Via S. Agostino, Via Monte Amiata (Gaeta); tutto il centro abitato, da Villaggio del Sole-Via Mergataro fino a Via Canzatora (Formia).

Per supportare le esigenze dei cittadini coinvolti, verranno messe a disposizione un’autobotte a Gaeta e 5 a Formia nelle seguenti zone: Via Monte Tortona (incrocio Via Monte Cervino) a Gaeta; Largo Paone, Pineta Vindicio, Piazza S. Erasmo, incrocio tra Via A. Ciardo e Via Palazzo, Chiesa S. Giuseppe Lavoratore a Formia.

Infine, sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.

(Il Faro on line)