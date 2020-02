Nuovo Tpl a Fiumicino, Calicchio: “Capiamo lo spaesamento, ma questo servizio gioverà a tutti””

Fiumicino – “Comprendiamo lo spaesamento dei cittadini davanti ad un cambiamento così radicale sui trasporti pubblici”. Lo dichiara l’assessore al Tpl Paolo Calicchio. “Siamo, però, convinti che il nuovo sistema porterà molto giovamento a tutte e tutti – prosegue Calicchio -: bisogna solo abituarsi alla novità ed avere un po’ di pazienza nel primo periodo di rodaggio”.

“Come annunciato, sappiamo che all’inizio ci sarà qualche aggiustamento da fare – spiega -. Ad esempio abbiamo già concordato che chiunque avesse biglietti o abbonamenti del vecchio gestore può tranquillamente andare a cambiarli con quelli nuovi negli esercizi convenzionati. Naturalmente, a costo zero”.

“Inoltre, ho chiesto e ottenuto da Trotta che la linea 4, la prima che parte su Isola Sacra, già nei prossimi giorni dal lungomare della Salute allunghi il percorso di un chilometro per arrivare fino a Parco Rospigliosi – assicura Calicchio -. Questo per rispondere alle esigenze di chi vive in quella zona”.

“In questa fase raccoglieremo le proposte e le istanze delle cittadine e dei cittadini – conclude l’assessore – e abbiamo già convocato un tavolo tecnico per un primo confronto con l’azienda dopo i primi giorni dall’avvio del servizio”.

(Il Faro online)