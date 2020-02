Nuovo Tpl a Fiumicino, D’Angelantonio: “Un piano inutile per i cittadini”

Fiumicino – “Il nuovo servizio di trasporto pubblico (leggi qui) predisposto dal Comune per servire le diverse zone della città è praticamente inutile per i cittadini. Se il sindaco e l’amministrazione volevano impiantare un servizio turistico per far visitare solo il centro della città sono riusciti nell’intento visto che alcune zone a Nord sono rimaste isolate e a Fregene l’autobus non passa più nemmeno in via Castellamare lasciando isolate anche le scuole. Si può dire che l’unica utilità del servizio è nella bellezza della grafica della mappa delle linee, peccato che con quella i cittadini non si spostino”. Lo afferma Sabina D’Angelantonio di Azione Fiumicino.

(Il Faro online)