Ostia, controlli della Polizia locale: nove sanzioni in 60 minuti

Ostia – Nove sanzioni in 60 minuti: è il record stabilito dalla pattuglia della Polizia locale gruppo Roma X Mare che ieri pomeriggio, giovedì 27 febbraio, ha effettuato un’ora di controlli in via della Martinica.

Gli agenti hanno effettuato il posto di controllo nel punto in cui il rettilineo di via Tancredi Chiaraluce in entrata a Ostia devia per via della Martinica.

In appena un’ora di lavoro gli agenti hanno pizzicato ben nove automobilisti non in regola essenzialmente in due inadempienze: patente di guida scaduta e mancata revisione del veicolo.

Delle nove multe elevate, otto riguardano la mancata effettuazione della revisione periodica: è un atto fondamentale per la sicurezza stradale ed è giusto che i veicoli non revisionati vengano fermati, come è stato disposto. La multa restante ha riguardato un uomo che circolava con la patente scaduta.