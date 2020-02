Ostia, tampona donna in gravidanza e si schianta contro quattro auto. Era ubriaco

Ostia – Ha causato un lieve tamponamento ma invece di fermarsi per fare il CID, è scappato per andarsi a schiantare subito dopo contro quattro auto in sosta. All’etilometro è risultato positivo: aveva superato di quattro volte il limite consentito.

È successo nel pomeriggio a Ostia, nei pressi dell’incrocio tra via delle Sirene e via Adolfo Cozza. A ricostruire l’ingarbugliata vicenda e denunciare il responsabile del doppio incidente sono stati gli agenti della Polizia locale gruppo Roma X Mare.

Un uomo di 33 anni, italiano, mentre manovrava in retromarcia con la sua Ford Fiesta, urtava una Mercedes Classe A a bordo della quale si trovava una donna in gravidanza. La signora che ha ricevuto il danno è scesa dalla sua vettura per sottoscrivere il CID di rito ma l’uomo, invece di declineare le sue generalità e compilare il modulo, è salito sulla Fiesta e si è dato alla fuga. La donna, senza perdersi d’animo, lo ha inseguito.

Il fuggitivo dopo pochi metri, evidentemente in stato confusionale, si è andato a schiantare contro quattro auto in sosta.

Sul posto si sono precipitati gli agenti della Polizia locale che hanno fermato l’uomo e lo hanno sottoposto all’alcoltest. Il conducente è risultato positivo con un tasso alcolemico di quattro volte superiore al limite consentito. L’uomo è stato denunciato e rischia la sospensione della patente. La donna è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso: non presenterebbe lesioni gravi ma il suo stato interessante richiede controlli accurati.