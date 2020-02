Sensibilizzazione sull’endometriosi, Pomezia illumina di giallo la Torre civica

Pomezia – Pomezia si illumina di giallo contro l’endometriosi. Lunedì 2 marzo alle ore 18.00 la Torre Civica si accenderà di giallo per la campagna di sensibilizzazione sull’endometriosi, volta a informare e prevenire una malattia che colpisce oltre 150 milioni di donne in tutto il mondo di cui 3 milioni in Italia, circa 1 donna su 10 in età fertile.

In occasione del mese della consapevolezza sull’endometriosi, il Comune di Pomezia illuminerà di giallo la Torre civica di piazza Indipendenza per tutto il mese di marzo, in segno di vicinanza a tutte le donne affette da una patologia cronica e invalidante, riconosciuta tale solo nel 2017.

“Vogliamo dare un segnale, simbolico ma concreto, per sensibilizzare la cittadinanza, in particolare le nostre concittadine, invitandole a informarsi, monitorare e prevenire – dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà – Accenderemo insieme uno dei nostri edifici più importanti, così come faranno molti Comuni italiani”.

L’appuntamento è per lunedì 2 marzo alle ore 18.00 in piazza Indipendenza. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.

