Tpl a Fiumicino, l’associazione Lungomare della Salute: “Risultato importante per il turismo”

Fiumcino – “Oggi dall’assessore con delega ai trasporti Paolo Calicchio, che ringraziamo per la disponibilità, abbiamo avuto l’assicurazione che da lunedì sarà attiva una linea di trasporto pubblico che collegherà il lungomare della Salute con il resto della città” – lo comunica in una nota l’associazione Lungomare della Salute.

“Si tratta di un risultato importante, soprattutto in chiave turistica, per il rilancio di tutto il tessuto economico e produttivo di questa zona. Un provvedimento che attendevamo da anni e che in più di un’occasione avevamo chiesto venisse preso in considerazione.

Le problematiche del lungomare della Salute di Fiumicino sono tante ma questa notizia è sicuramente un buon viatico per l’avvio di una collaborazione fattiva che ha un unico obiettivo: la valorizzazione della nostra città che tanto può dare in chiave turistica”.