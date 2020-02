Vincoli R4 a Fiumicino, Picciano: “Il Comune illustri quanto emerso dall’incontro con l’Autorità di Bacino”

Fiumicino – “Mercoledì scorso si sarebbe dovuto tenere un vertice tra l’Autorità di Bacino, la Regione Lazio e il Comune di Fiumicino per definire gli ultimi passaggi, così come aveva comunicato il sindaco Montino il 20 febbraio scorso, per la rimozione definitiva del vincolo R4 sull’Isola Sacra. Un provvedimento questo che potrebbe mettere fine a un’ingiustizia che da anni grava sul nostro territorio”.

E’ quanto dichiara Giuseppe Picciano, coordinatore della Lega Fiumicino, aggiungendo: “Il vincolo R4 infatti negli ultimi anni si è trasformato in un mostro che sta distruggendo il sogno di tante famiglie di poter edificare, su un piccolo lotto, una casa indipendente per sé o per i propri figli. Senza dimenticare l’assurda vicenda dell’Imu che pende ogni anno come una Spada di Damocle sulla testa di tanti nostri concittadini.

Ecco perché chiediamo al sindaco Montino e al vicesindaco Di Genesio Pagliuca di poter conoscere gli esiti di questo incontro, a che punto sia l’iter e cosa si intenda fare per gli altri vincoli, totalmente iniqui, che tengono incatenato il nostro territorio.

La Lega, naturalmente, è pronta a supportare qualsiasi iniziativa utile al raggiungimento di un obiettivo comune. E chiede l’istituzione di un tavolo consiliare per poter conoscere in tempo reale l’evoluzione di questa assurda e grottesca vicenda”.

(Il Faro online)