Previsioni Meteo Italia

SITUAZIONE. Dopo la perturbazione transitata sull’Italia mercoledì ed una seconda attesa a partire da giovedì si assisterà ad un breve rinforzo dell’alta pressione che riporterà un po’ di stabilità nel corso di venerdì, oltre ad un aumento delle temperature. Durerà poco, poiché dall’Atlantico si preparerà ad entrare in azione una terza perturbazione che provocherà un aumento della nuvolosità sabato con tendenza a peggioramento a cominciare dal Nordovest, per poi propagarsi entro domenica a parte del Centro-Sud, seppur in forma più attenuata. Vediamo maggiori dettagli.

METEO ITALIA SABATO. Nubi in aumento al Nord con prime nevicate sulle Alpi dai 1100m in calo a 800m in serata e deboli piogge in arrivo su est Piemonte, Liguria, alta Lombardia ed ovest Emilia. In serata fenomeni in estensione al Triveneto con neve dai 700m, qualche pioggia debole e sparsa fin sull’Emilia orientale. Tempo più stabile sul resto d’Italia, pur con sole offuscato da velature e stratificazioni alte. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti di Scirocco in rinforzo.

METEO ITALIA DOMENICA. Migliora al Nordovest, salvo residue piogge sullo Spezzino e la tendenza a nuovo peggioramento entro sera sulle Alpi occidentali con deboli nevicate. Piogge e rovesci su Triveneto ed Emilia Romagna con neve sulle Alpi dai 900m e fenomeni più intensi al mattino su Veneto orientale e Friuli VG, ma in attenuazione da ovest in giornata. Al Centro-Sud nubi e piogge sulle regioni tirreniche, più frequenti sul Lazio interno, assenti su Calabria e Sicilia, ovunque in attenuazione tra pomeriggio e sera. Asciutto e maggiori schiarite sulle regioni adriatiche e ioniche, salvo qualche pioggia in sconfinamento alle Marche. Temperature in aumento al Centro-Sud. Venti tesi tra sudovest e sudest.

TENDENZA SUCCESSIVA. Generale peggioramento con l’inizio della prossima settimana per la formazione di un vortice di bassa pressione intorno all’Italia.

Previsioni Meteo Lazio

VENERDI’: la perturbazione giunta la sera precedente si allontana verso Levante, lasciando in eredità residue piogge la notte e al primo mattino tra Umbria e Lazio interno, ma in esaurimento. Ampi rasserenamenti conquistano rapidamente le regioni centrali, con cieli sereni ovunque già da metà mattina. Temperature in rialzo a tutte le quote. Venti a tratti ancora sostenuti inizialmente da Ovest, ma in successiva rotazione tra Nord e Nordest. Mari molto mossi o anche agitati al largo.

Commento del Previsore Lazio

Il tempo si vivacizza sulle regioni centrali tirreniche. Entro il weekend sono attesi due veloci, pur modesti, fronti: il primo tra giovedì sera e la notte su venerdì, responsabile di qualche pioggia o rovescio sparso, con neve inizialmente anche sotto i 1000m, ma in netto rialzo. Seconda veloce perturbazione tra sabato sera e domenica con qualche pioggia a partire dall’alta Toscana verso Lazio e Umbria. Sarà il preludio all’arrivo di una perturbazione questa volta più intensa, attesa lunedì sera, con condizioni di maltempo e piogge decisamente più significative.