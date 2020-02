Acqua mancante a Fregene dopo i lavori di Acea, ecco i motivi

Fiumicino – Nelle scorse ore, come previsto, in alcune località del comune di Fiumicino il servizio idrico è stato sospeso durante la notte (dalle ore 20:00 di venerdì 28 febbraio alle ore 08:00 di sabato 29 febbraio 2020) per permettere ad Acea Ato 2 di sostituire le condotte idriche.

I lavori notturni, tuttavia, come ha spiegato l’assessore Caroccia, raggiunto telefonicamente da ilfaroonline.it hanno subito alcuni ritardi e, per tanto, l’intervento non si è concluso alle 8:00 ma alle 10:00. Completati i lavori, l’impianto, com’era prevedibile, ha impiegato qualche ora per tornare in pressione. L’acqua è tornata nel pomeriggio in tutte le condotte. “Gli interventi in questione erano necessari – ha precisato l’assessore Caroccia – per migliorare la qualità del servizio”.

