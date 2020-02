Al Castello di Santa Severa arriva “The Darkroom Project”

Santa Marinella – Fino al 1 marzo il Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito da Laziocrea, in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture, ospita “The Darkroom Project #7”.

“The Darkroom Project #7” è un evento multidisciplinare di ampio respiro, che punta alla riscoperta della stampa fotografica in camera oscura proposta in chiave contemporanea. L’evento si rivolge sia a un pubblico esperto, sia a coloro che si cimentano per la prima volta con questa tecnica. Il progetto è parte del programma di valorizzazione del Castello di Santa Severa come centro di Posta giovanile nel l’ambito di “Itinerario Giovani” finanziato dalla Regione Lazio Politiche Giovanili e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù. L’evento è prodotto e organizzato dalla Tevere Art Gallery in collaborazione con Scuderie MArteLive.

All’interno del Castello di Santa Severa, verrà allestita una camera oscura dove otto stampatori non professionisti si sfideranno nella realizzazione di una stampa perfetta da sei negativi. Il pubblico interessato potrà seguire ogni fase della manifestazione su degli schermi appositi e sarà accompagnato nella visione dallo stampatore e curatore Luciano Corvaglia, il quale commenterà e spiegherà le fasi creative della stampa. Il contest prende le mosse da un dato di fatto: così come più fotografi interpretano uno stesso soggetto in modi differenti sulla base del proprio punto di vista, allo stesso modo da negativi identici derivano stampe diverse. La creatività nel processo di stampa è del tutto simile alla creatività nell’esposizione dei negativi: in entrambi i casi si parte da posizioni “date”, e ci si sforza di apprezzarle e soprattutto di interpretarle. Questo è quanto faranno gli otto concorrenti, aspiranti artisti della camera oscura, alla ricerca dell’immagine finale.

La manifestazione prevede esposizioni, attività e concerti, come La Mostra dei Mostri, una selezione delle opere in bianco e nero degli artisti che nel corso della stagione hanno partecipato alla manifestazione “il Mostro” della Tag – Tevere Art Gallery, inoltre una grande mostra di gigantografie ai sali d’argento realizzate da Luciano Corvaglia per il lavoro multipremiato di Francesco Zizola. In programma, ancora, l’omaggio al fotografo Giovanni Cozzi, con le ultime stampe ai sali d’argento eseguite per lui da Luciano Corvaglia. Infine, sono previste esecuzioni musicali con i Maestri Marco Celli Stein, Thomas Corvaglia e Alessandro Romagnoli.

Alcuni professionisti della fotografia effettueranno anche la lettura portfolio di fotografie in bianco e nero (sali d’argento e inkjet) di Angelo Raffaele Turetta, Gerard Bruneau, Roberto Cavallini, Luigi Filetici. L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti.

(Il Faro online)